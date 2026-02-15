Haberler

Ömer Faruk Eminağaoğlu: "Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı Atamasına Karşı Danıştay'da Dava Açacağız"

Güncelleme:
(ANKARA) - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının iptali için yarın Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanma işleminin iptali için Ankara Barosu avukatları olarak dava açıyoruz. Çağrı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını korumak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. 'Adalet Bakanı' adı altında yapılan Akın Gürlek hakkındaki atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır. Bu işlemin iptali için 16 Şubat 2026 Pazartesi, saat 11.00'de Danıştay'da dava açılacaktır. Dava açıldıktan sonra, Danıştay girişinde basın açıklaması yapılacaktır. Halkımızı ve ilerici kamuoyunu, basın açıklamasında birlikte olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

