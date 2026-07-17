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Kırıkkale'de eski belediye başkanının yargılandığı 'irtikap' davasında 11 sanığa hapis cezası

Kırıkkale'de eski belediye başkanının yargılandığı 'irtikap' davasında 11 sanığa hapis cezası
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Kırıkkale'de 11 sanıklı irtikap davasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski İmar Müdürü M.T.'ye 6 yıl 8'er ay, diğer 9 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

KIRIKKALE'de 11 sanıklı 'irtikap' davasında, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski Belediye İmar Müdürü M.T.'ye 6 yıl 8'er ay, 9 sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs 2025 tarihli talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski Belediye İmar Müdürü M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Türkyılmaz ile bazı sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilirken, kamu görevlisi olmayan diğer sanıklar hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık tutuklanırken, tutuklu sanıklar yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü M.T., İ.A., Ü.T., F.M., T.A. ve M.T. ile avukatları katıldı. Sanıklardan B.U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, K.T., C.A. ve İ.A. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Osman Türkyılmaz, hakkında açılan davanın siyasi bir kumpas olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Mahkemedeki diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski İmar Müdürü M.T.'ye 'irtikap' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Davada yargılanan diğer 9 sanığa ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca Osman Türkyılmaz'ın Türk Ceza Kanunu'nun 53/5'inci maddesi kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Ayrıca, sanıkların adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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