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Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı

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Ankara Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 22 kişi hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Başsavcılık, "tasarlayarak öldürme" suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de, Ankara'da Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Başsavcılığı Sinan Ateş Başsavcı Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

mehmet:

kem küm. sonuç 0

22
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Güray Dilli :

Chp , neden Bae ye gidip Sedat Peker'le görüşmüyor ? A.Bora Kaplan soruşturması ne durumda , ne bilgiler alındı , rahmetli Sinan Ateş neden katledildi. Bunların ortaya çıkarılması , vatandaşın bilgilendirilmesi lazım. Hiçbir şeyden haberimiz yok..

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Çavo Mavo:

Dümendeler hiçbirşey yazmamışlar yalandan tamamlandı diyorlar

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