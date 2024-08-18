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TİP Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi

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İSTANBUL'da 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci (99), memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

İSTANBUL'da 15 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır Milletvekili ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Tarık Ziya Ekinci (99), memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Eski TİP Diyarbakır Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi doktor, tarihçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ekinci'nin cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a getirildi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki aile kabristanında Ekinci için cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Perihan Ekinci ile kardeşleri Emin Ekinci ve Tahir Ekinci'nin yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi ile çok sayıda kişi katıldı.

'KÜRT MESELESİNİN DEMOKRATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEYEN BİRİYDİ'

Törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün Tarık ağabey için buradayız. Bence Tarık ağabey Kürt meselesinin bir özetidir, bir resmidir. Tarık ağabey davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesini isteyen biriydi. Her onurlu Kürt gibi işkence gördü, cezaevi gördü, mücadele etti. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Sağlığında kendisini evinde ziyaret ettik. Bir kere daha kendisini canlı dinleme fırsatımız oldu. 99 yılık yaşamı bu toprakların tarihidir. Bizim neleri yaşadığımızın aynı zamanda tarihidir. Bir hafızanın tarihidir. Bir cesaretin tarihidir. Bir kararlılığın tarihidir, bir entelektüel birikimin tarihidir ve bu vazgeçmemenin tarihidir, vazgeçmedi hiçbir zaman. En son yaşamına kadar el verdiği ölçüde Kürt halkının hakları için, Türkiye'de demokrasi için, eşitlik için, adalet için mücadele etti ve birikimini herkesle paylaştı" diye konuştu.

Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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