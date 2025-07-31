Eski Sürücü Belgeleri İçin İndirimli Başvuru Süresi Sona Erdi

Eski Sürücü Belgeleri İçin İndirimli Başvuru Süresi Sona Erdi
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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için indirimli başvuru süresinin son gününde, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, sürenin dolmasına saatler kala müdürlüklere akın etti.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için daha önce 3 kez uzatılan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle tamamlanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarına rağmen başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine geldi.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine adeta akın etti.

İndirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala müdürlüklerdeki yoğunluk daha da arttı.

Müdürlüklere randevusuz gelenler ise işlemlerini yapamadan ayrılmak zorunda kaldı.

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mürsel Uçar, randevusunu "e-devlet" üzerinden kolayca aldığını söyledi.

Ehliyetini 2013 yılında aldığını kaydeden Uçar, belgesini belirlenen süre bitmeden yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Başvurular nedeniyle müdürlüklerde personelin yoğun mesaisi devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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