Eski Rheinland-Pfalz Başbakanı Schweitzer, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına atandı

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Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas'ın istifasının ardından eski Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Alexander Schweitzer, bakanlık görevine atandı.

Schweitzer, başkent Berlin'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den atama belgesini aldı. Törene Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, Bas'ın görevini insanlara duyarlı bir yaklaşımla, tutku ve kararlılıkla yürüttüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının hükümetin kilit bakanlıklarından biri olduğuna dikkati çeken Steinmeier, Schweitzer'in halkın kaygıları ve günlük yaşamıyla doğrudan ilgili bir sorumluluk üstleneceğini dile getirdi.

Steinmeier, Schweitzer'e başarılar dileyerek önünde önemli görevler bulunduğunu ifade etti.

Schweitzer'in yarın Federal Mecliste yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Bakan Bas istifa etmişti

Baerbel Bas, üvey kızının vefatının ardından yaşadığı yas süreci ve kendisine yönelik kamuoyu eleştirileri nedeniyle dün Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil de Bas'ın istifasının ardından bakanlık görevi için Schweitzer'i önerdiğini bildirmişti.

53 yaşındaki Alexander Schweitzer, Temmuz 2024-Mayıs 2026 döneminde Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı, 2021-2024 yıllarında ise aynı eyalette Çalışma, Sosyal İşler, Dönüşüm ve Dijitalleşme Bakanı olarak görev yapmıştı.???????

Kaynak: AA