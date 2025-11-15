Haberler

Eski Parçalarla Tasarlanan Nostaljik Elektrikli Bisiklet
Güncelleme:
Samsun'da kıyafet mağazası sahibi İsa Ermek, 4 yıl süren çalışmanın ardından eski parçaları kullanarak ilginç bir elektrikli bisiklet tasarladı. Nostaljik görünümüyle dikkat çeken bisiklet, birçok antika parça ile donatıldı.

Samsun'da kıyafet mağazası bulunan İsa Ermek'in eski parçaları kullanarak tasarladığı elektrikli bisiklet, ilginç görünümüyle dikkati çekiyor.

Kent merkezinde kıyafet mağazası işleten 42 yaşındaki Ermek, tasarladığı bisikleti eski parçalar kullanarak yapmaya karar verdi.

Kaporta ustası arkadaşı Yılmaz Altun'un yardımıyla işe koyulan Ermek, yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucu elektrikli bisiklet geliştirdi.

Ermek'in yaptığı bisiklette tabureden koltuk, faytondan alınan fener, traktör lambası ve büyük kornalar bulunuyor.

Eski eşyayla süslenen bisiklet, nostaljik görünümüyle dikkati çekiyor.

İsa Ermek, AA muhabirine, antika eşyaya ilgi duyduğunu ve yıllar önce ufak tefek antikaları toplamaya başladığını söyledi.

Çocuğuna anı olarak bir eşya bırakmak için bisiklet yapmaya karar verdiğini anlatan Ermek, benzer tasarımları yurt dışında görerek kendine özgü model tasarladığını dile getirdi.

Ermek, kaporta ustası arkadaşının da desteğiyle bisikletin yapımına 4 yıl önce başladıklarını belirterek, "Bayağı uğraştık hatta bırakmayı bile düşündük. Sonradan bisikletçi Engin Öz'ün de desteği oldu. O da yardımcı oldu ve bisikleti ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Bisikletiyle sokaklarda dolaştığını anlatan Ermek, "Bisikletin üzerinde kornalarımız var, yurt dışından geldi. Fayton fenerimiz var. Koltuğu Antalya'daki bir arkadaşım hediye etti. Lambayı bir arkadaşım getirdi. Çoğunluğu hediye yani. Lambayı Vezirköprü'de bir arkadaşımdan, traktörün üstünden aldım." diye konuştu.

Ermek, bisikletiyle gezintiye çıktığında fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Elektrikli, 50-60 kilometre gidiyor diye tahmin ediyorum çünkü çok uzağa gitmedim. Sıfırdan yaptık yani bisikleti kesip biçmedik. Uzun sürdü, yorucu oldu ama sonunda güzel bir şey inşa ettik. Beni bir arabadan daha çok mutlu ediyor. Bir eşi benzeri yok. Herkes bakıyor, ilgisini çekiyor. Antikayı sevdiğim gibi bisikleti de çok seviyorum."

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
