Eski Muhtar Çoban Oldu: 'Üreten, Tükendenden Üstündür!'

Güncelleme:
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 5 yıl muhtarlık yapan Fetih Güçlü, çobanlık yapmayı tercih etti. 200 küçükbaş hayvanı olan Güçlü, doğayla iç içe bir yaşam sürerken gençlere üretim yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde bir dönem muhtar olup, bırakan Fetih Güçlü (51), aynı köyün dağlarında çobanlık yapıyor. Yaklaşık 200 küçükbaş sahibi olan Güçlü, her sabah gün doğmadan sürüsünü dağlara çıkarıp, doğayla iç içe yaşam sürüyor.

Tekkale köyünde 5 yıl muhtarlık görevini yürüten Fetih Güçlü, muhtarlığı bırakıp, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak köyde çoban olmayı tercih etti. Yaklaşık 200 küçükbaşa sahip olan Güçlü, yılın büyük bir kısmını dağlarda gezerek geçiriyor. Her mevsim zorlu koşullarda çalışarak doğayla baş başa olmanın huzurunu yaşayan Güçlü, hayvancılığın sadece geçim kaynağı değil; aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirterek gençlerle tavsiyelerde bulunuyor.

'ÜRETEN, TÜKETENDEN HER ZAMAN ÜSTÜNDÜR'

Fetih Güçlü, üretmenin değerli olduğunu ifade ederek, "5 yıl muhtarlık yaptım. Şimdi çobanlık yapıyorum. Üretmek güzeldir. Üreten, tüketenden her zaman üstündür. Sofraya oturduğunda doğal yiyecek olarak yağ, peynir, kaymak, yoğurt ve bal gelir. Bu hayvanlarda da bunların hepsi var. Sütü de eti de var. Doğal olarak sofraya gelir. Yılın her günü dışarıdayız. 200 tane hayvanım var. Bu iş zordur ama birilerinin emrinde çalışmak daha zordur. Gençler, üretsinler ve kendi işlerini yapsınlar. Hem ülke ekonomisinde katkıda bulunsun hem de kendileri kazansınlar" dedi.

HABER-KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
