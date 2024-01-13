Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Eymür, bir süredir KOAH tedavisi görüyordu ve geçtiğimiz hafta solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bugün; İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah saatlerinde İstanbul'da, bir süredir KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Eymür'ün, geçtiğmiz hafta; solunum yetemezliği şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımdaki tedavisi kapsamında entübe edildiği belirtilmişti.