Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bugün; İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah saatlerinde İstanbul'da, bir süredir KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Eymür'ün, geçtiğmiz hafta; solunum yetemezliği şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımdaki tedavisi kapsamında entübe edildiği belirtilmişti.