Eski milli tenisçi, ilkokul öğrencilerine ilham oldu

İZMİR'deki bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe katılan eski milli tenisçi İpek Soylu (29), çocuklarla tenis oynayıp, sporun püf noktalarını anlatarak ilham oldu. Soylu, "Bu bölgelerdeki gençler spora ve sanata zaten yatkınlar. Önemli olan o ortak alanı yaratmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Çocuk' projesi kapsamında İzmir'in Konak ilçesindeki Necatibey İlkokulu'nda, öğrencilerin üretme, paylaşma ve keşfetme süreçlerine aktif katılım sağlamasını hedefleyen tenis etkinliği düzenlendi. İpek Soylu Şemin Vakfı da etkinliğe destek verdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sporla iç içe bir gün geçirirken tenis branşıyla tanışma fırsatı buldu. Etkinliğe; vakfın kurucusu, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olan İpek Soylu da katıldı. Aynı zamanda Eylül 2024'te Amerika Açık'ta Türkiye'nin ilk Grand Slam kupasını kazanan isim olan İpek Soylu, deneyimlerini çocuklarla paylaşarak ilham oldu.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Etkinlikle ilgili bilgi veren İpek Soylu, "Yaklaşık 2 saatlik çok güzel bir program oldu. Bu bölgelerdeki gençler spora ve sanata zaten yatkınlar. Önemli olan o ortak alanı yaratmak. Tenisin bu okulda da sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'KEYİFLİ VE MOTİVASYON DOLU BİR GÜN OLDU'

Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan da "Amacımız, etkinlikle birlikte çocuklarımıza ilham olanları buluşturmaktı. Milli tenisçimiz İpek Soylu Hanımefendi'yi okulumuzda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarda inanılmaz bir heyecan vardı. Çocuklar, daha öncesinde geri dönüşüm materyallerinden raket tasarlayıp, tenis sporunu araştırmışlardı. Bugün de İpek Hanım'la okul bahçesinde küçük bir tenis etkinliği yaptılar. Kendisi öz geçmişini, tenisin ülkemizde nasıl geliştiğini anlattı. Çocuklarımız için çok keyifli ve motivasyon dolu bir gün oldu" diye konuştu. Kaplan ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye de desteği için teşekkür etti.

