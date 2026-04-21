Haberler

Eski milli güreşçi Mahmut Demir başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, Amasya Kültür Festivali'nde tiyatro kategorisinde birinci olan Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Tiyatro Grubu'nu ödüllendirdi.

Demir, ziyaret ettiği okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Birinci olan tiyatro ekibini tebrik eden Demir, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarının da önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilerin bu gibi alanlarda faaliyet göstermelerinin hayatlarında daha donanımlı ilerlemelerini, dolayısıyla daha başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda yer almalarına katkı sağlayacağını dile getiren Demir, öğrencilere kendi spor hayatını anlatarak tavsiyede bulundu.

Demir, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı