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Sadri Aziz Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sadri Aziz Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Bursa'da kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. Törene ailesi, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz'in cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu Bursa'da tedavisi süren ve bu sabah yaşamını yitiren Sadri Aziz için Özlüce Ömer Raca Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz'in naaşı, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, oğlu Serdar Aziz ve ailesi ile bazı futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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