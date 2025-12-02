Haberler

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, piyasa dolandırıcılığı ve suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

  • Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla tespit edilen hisse senedi spekülasyonu ve yapay fiyat hareketleri soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen 25 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR: SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÖKHAN GÖNÜL İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirildi.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (9)

Haber Yorumları4x722fhj44:

eski fenrbahçeli yazsanıza lan amklarım.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlmila Banu:



Yorum Beğen2
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysi Ataş:

bu suç mu yüz kızartıcı?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

özünde çok sessiz ve beyefendi biridir, öyle ağır suç işleyecek birisi değil, yakında serbest kalır.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

tr borsada yatırım yapcak kadar keriz olmadım :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
