Haberler

İzmirli eski milli basketbolcu hayatını kaybetti

İzmirli eski milli basketbolcu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Baksi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, intihar ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.

İZMİR'de eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖZGEÇMİŞİ

Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım'da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir'de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar

"Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title