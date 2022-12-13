ESKİ MİLLETVEKİLİN OĞLU PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU Güncel Haberler BURDUR Eski Milletvekillerinden Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı (74) kaldığı pansiyonda ölü bulundu. BURDUR Eski Milletvekillerinden Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı (74) kaldığı pansiyonda ölü bulundu. Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonun temizlik görevlisi, kaldığı odaya girdiğinde Ahmet Aybey Erkanzancı'yı hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Erkazancı'nın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9'uncu Dönem Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Caddesi 112 Acil Çağrı Burdur Güncel Haberler

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