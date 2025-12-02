Haberler

Eski milletvekili Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67), memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti'den 26 ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili olan Cemal Öztürk, 2 gün önce Ankara'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk için dün TBMM Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Meclis Şeref Kapısı önünde tören düzenlendi. Öztürk'ün cenazesi, Meclis'teki törenin ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Cemal Öztürk için Çanakçı ilçesi Akköy köyündeki Şehit Furkan Yayla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile çok sayıda belediye başkanı, siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı. Öztürk'ün cenazesi, öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından öğle vakti kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

