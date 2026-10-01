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Eski milletvekili Önlü, Tunceli’de gözaltına alındı

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CEZA ÖDENDİ, SERBEST KALDIEski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Hakaret’ suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası paraya çevrilen, cezayı ödemeyince de gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, avukatları aracılığıyla 7 bin 80 TL’yi ödedi.

CEZA ÖDENDİ, SERBEST KALDI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası paraya çevrilen, cezayı ödemeyince de gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, avukatları aracılığıyla 7 bin 80 TL'yi ödedi. Cezanın ödenmesinin ardından Önlü, serbest bırakıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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