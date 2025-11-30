Eski Milletvekili Cemal Öztürk Hayatını Kaybetti
AK Parti'nin eski Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek merasimden sonra memleketinde defnedilecek.
AK Parti 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 14.00'te yapılacak merasimin ardından, Salı günü memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.
