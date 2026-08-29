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Eski MHP Milletvekili Hüseyin Yıldız vefat etti

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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yıldız, tedavi gördüğü Medstar Antalya Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız'ın vefatını duyurdu.

Türkdoğan, paylaşımında, "Parti ve Dava Büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Yıldız'ın cenazesinin yarın Alanya ilçesindeki Hacımemişler Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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