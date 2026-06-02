Eski milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi Mersin'de defnedildi

Vefat eden eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Arıcı'nın cenazesi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan törenin ardından Gülnar'a uğurlandı.

Arıcı'nın naaşı, Ayvalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Namaza, Arıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Gülnar'da 1940 yılında dünyaya gelen Arıcı, 16, 19. ve 20. dönemde Mersin milletvekili olarak Meclis'e girmişti.