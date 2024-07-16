Eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı Valilik'ten Ayrıldı

Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentten ayrıldı.

Vali Yazıcı'nın Malatya'dan ayrılacak olması dolayısıyla Valilik'te veda töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile diğer kurum ve kuruluşların müdürlerinin katıldığı programda Vali Yazıcı katılımcılarla vedalaştı.

Yazıcı, daha sonra kentten ayrıldı.