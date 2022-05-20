Eski Malatya valilerinden Saran'dan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti - Haberler

Eski Malatya Valisi Ulvi Saran, Malatya Valiliğine atanan Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Merkez Valisi Saran, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu Vali Şahin'e görevinde başarılar diledi.

Vali Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Malatya'da görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.