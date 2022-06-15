Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış

AKSARAY'da oğlunu görmek için geldiği parkta boşandığı eşi Ceylan B. (31), tarafından bıçaklanan Cihan Kuşsan'ın (39) ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tartışmanın 2 çocuğunun velayeti nedeniyle çıktığını belirten Ceylan B.'nin ise ifadesinde "Yeni bir evlilik yapmaya hazırlanıyorum ve bu nedenle nişanlandım. Eşimde nişanlandığımı duyunca çocuklarımın velayetini almak istedi. Bu yüzden tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokakta'ki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.