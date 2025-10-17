Eski Japonya Başbakanı Murayama Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın 81. Başbakanı Murayama yaşamını yitirdi.

1994'ten 1996'ya kadar başbakanlık yapan Murayama, göreve geldiği dönemde ülkenin 47 yıl sonra ilk sosyalist başbakanı olmuş, 2000'de siyasetten çekilmişti.

Başbakan olduğu dönemde Murayama 1995'te, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 50. yıl dönümünde bir bildiri yayınlayarak Japonya'nın sömürge yönetimi ve saldırganlığının yol açtığı "muazzam hasar ve acı" için "derin pişmanlığını" ve "yürekten özrünü" dile getirmişti.

Murayama'nın açıklaması, sonraki hükümetler tarafından da desteklenmişti.

Murayama'nın görev yaptığı dönemde ayrıca Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının hayatta kalan kurbanlarına tazminat sağlamak üzere 1994'te bir yasa çıkarılmıştı.