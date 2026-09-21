Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, 83 yaşında hayatını kaybetti

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura, 83 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ani kalp durması sonucu hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yarın toprağa verilecek. Cenaze, Balçova Uğur Camisi'ndeki öğle namazının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'nda defnedilecek.
CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Balçova Uğur Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'nda toprağa verilecek.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı