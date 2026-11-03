Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "Gazze'ye attığımız bombalar İsrailli esirleri öldürdü" itirafı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Gazze Şeridi'ne attığı bombaların İsrailli esirlerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Gazze Şeridi'ne attığı bombaların İsrailli esirlerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında görev yapan ve 2025'te istifa eden Halevi, ABD'nin New York kentindeki Yahudi Mirası Müzesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sırasında "bazı hatalar yaptığını" itiraf etti.

Gazze'de binlerce sivilin öldürülmesine değinmeyen ve "Maalesef bazı hatalar yaptık. Bombalarımız İsrailli esirleri öldürdü." ifadelerini kullanan Halevi, "Bunlar tabii ki kasıtlı değildi, orada esirlerin bulunduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

Halevi, İsrailli esirlerin geri getirilmesi amacıyla Gazze'ye kara saldırıları düzenlenmesi konusunda siyasi yönetimi ikna etmesinin ise uzun zaman aldığını söyledi.

Ekim 2023'teki başarısızlıkların araştırılması için resmi bir soruşturma komisyonu kurulması yönündeki taleplere ilişkin Halevi, İsrail'in soruşturmayı tamamlaması ve "zor soruları" sorması gerektiğini söyledi.

"Öncelik sıralamamız; önce İran ardından Hizbullah, sonra Hamas'tı"

Ekim 2023'ten önce İsrail ordusunun önceliklerinin İran ve Lübnan'daki Hizbullah olduğunu söyleyen Halevi, Hamas'ın ise "daha az acil bir tehdit" olarak görüldüğünü belirtti.

Halevi, "Gazze'de bir savaş yürütmemiz gerekiyordu ancak öncelik sıralamamız şöyleydi; önce İran, ardından Hizbullah. Sonrasında Hamas geliyordu. Çünkü Hamas'ın bu büyüklükte bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Aksa Tufanı'ndaki başarısızlığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 6 kişiye gözaltı kararı! SPK’nın eski Başkan Vekili Usca da aralarında

Fon soruşturmasında 6 üst düzey isim hakkında gözaltı kararı
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da yaşıyor, 6 restoran işletiyor

Yeşilçam efsanesinin oğlu bambaşka bir hayat seçti!

Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi

Oğul Sarıgül ve İmamoğlu cezaevinde birbirine girdi! Diyaloglar bomba

İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı