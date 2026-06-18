İsrail'in eski Berlin Büyükelçisi Stein, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasını istedi

İsrail'in 2001-2007 yıllarında Berlin Büyükelçisi olan Shimon Stein, İsrail hükümetinde görev yapan bakanlara yaptırım uygulanmasını istedi.

Die Zeit gazetesine konuşan Stein, İsrail'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İsrail'in Berlin Büyükelçisi Stein, "İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmalı mı? Evet, şüphesiz. Ayrıca onların patronunun kim olduğunu da unutmamak gerekir. Batı Şeria'dan ürün ithalatı yasaklanmalı mı? Evet, bunun zor olduğunu anlasam da çünkü bu, Nazilerin "Yahudilerden alışveriş yapmayın" sloganını akla getiriyor." diye konuştu.

Stein, Almanya'nın İsrail konusunda geçmişine takılıp kaldığını ve dolayısıyla tarihsel sorumluluğun etkisinden kurtulamadığını savundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata değinen Stein, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş hedeflerinde tamamen başarısız oldu. Ülkesini Amerikan başkanının keyfine daha da bağımlı hale getirdi ve uluslararası alanda daha da izole etti. İsrail, öngörülemez sonuçları olan felaket bir stratejik durumda bulunuyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da askeri caydırıcılığın gerekli olduğunu dile getiren Stein, "Ancak bu tek başına, İsrail'de karşı karşıya olduğumuz sorunların hiçbirini çözmez. Sadece sopayla ortalıkta dolaşamayız, aynı zamanda siyasi bir teklif de sunmalıyız. Netanyahu'da bu yok." ifadelerini kullandı.

Stein, İsrail'in sorunlarını yalnızca şiddetle çözebileceğine inanmanın bir yanılgı olduğunu belirterek İsrail devletinin geleceği konusunda çok endişeli olduğunu vurguladı.