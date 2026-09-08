Haberler

Eski İsrail Başbakanı, İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarını "Yahudi terörü" diye niteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları "Yahudi terörü" olarak tanımladı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları "Yahudi terörü" olarak tanımladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde "Birlikte Listesi" aday tanıtım programında konuşan Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin konuştu.

Bennett, "Eğer biri, içinde insanlar varken masum Arapların evini yakmaya gelirse, bu elbette Yahudi terörizmidir." ifadesini kullandı.

Eylemin milliyetçi nedenlerle yapılması durumunda tam tanımın bu olduğunu belirten Bennett, bunun "İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine de bir faydası olmayacağını" söyledi.

Bennett, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile birlikte Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

İstanbul'da gece yarısı dehşet: Bu sokaktan 3 ağır yaralı çıktı

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu
Sayıştay'a yeni isim atandı

Gece yarısı dikkat çeken atama
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi