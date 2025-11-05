Eski İsrail Askeri Başsavcı Yerushalmi'nin Gözaltı Süresi Uzatılacak

İsrail polisinin, hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail askerlerinin hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırması nedeniyle baskılar sonucu görevinden istifa eden Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin duruşma bugün yapılacak.

Yerushalmi, mahkemeden, "durumu nedeniyle" bugünkü duruşmaya fiziki olarak katılmak yerine Zoom üzerinden katılmayı talep etti.

Mahkeme, Yerushalmi'nin talebini değerlendirdikten sonra duruşmaya Zoom üzerinden katılmasını kabul etti.

Öte yandan İsrail polisi, Yerushalmi'nin gözaltı süresinin 7 Kasım'a kadar uzatılmasını istedi.

Mahkeme, polisin talebine ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakan ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.