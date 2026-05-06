İbb Davasından Tutuklu Eski Zabıta Daire Başkanı Ulusoy'un Sağlık Durumu

(İSTANBUL) - İBB davasından tutuklu eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un avukatları, müvekkiline genel cerrahi muayenesinde kasık fıtığı teşhisi konularak ameliyat önerildiğini ve operasyon için gün verileceğinin bildirildiğini, bel fıtığına yönelik ise önümüzdeki günlerde beyin ve sinir cerrahisi ile fizik tedavi uzmanlarınca muayene planlandığını açıkladı.

İBB davasından tutuklu eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un avukatları, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ulusoy'un avukatlarının yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engin Ulusoy, bugün sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hastanesi'ne sevk edilmiş olup muayene, tetkik ve tahlillerine devam edilmiştir. Ortopedi muayenesinde bel fıtığı rahatsızlığına ilişkin olarak durumun beyin ve sinir cerrahisinin alanına girdiği tespit edilmiş, fıtıkta patlakların mevcut olduğu bilgisi verilmiştir. Önümüzdeki günlerde beyin ve sinir cerrahisi ile fizik tedavi uzmanlarından muayene planlanacağı iletilmiştir."

Engin Bey, 7 Nisan 2026 tarihinde duruşmadan acil olarak sevk edildiği kurum hastanesinde kasık fıtığı, genel cerrahi tarafından muayene edilemediği için 8 Nisan 2026 tarihinde genel cerrahi muayenesi talep etmiştir. 6 Mayıs 2026 günü bu talebinin üzerinden yaklaşık olarak 1 ay kadar sonra genel cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmiş ve ultrason çekiminde redükte sağ inguinal herni (kasık fıtığı) teşhisi konularak ameliyat önerilmiştir. Ameliyat ihtimaline binaen kan tahlili ve sair tetkikler gerçekleştirilmiştir. Kasık fıtığı ameliyatı için gün verileceği bildirilmiştir.

Bel fıtığı nedeniyle diz ve ayak arasında uyuşma sorunu ile diz-kalça arasındaki sancılı ağrı sorunu devam etmektedir. Ağrı kesici kullanmakta ise de ağrılarını kesmediğini iletmiştir. Gelinen durum itibariyle sırt üstü yatamadığını, uzun süreli oturamadığını, muayene esnasında ve diğer tetkikler esnasında da uzandığında ağrılarının kendisini çok yıprattığını ve dayanılmaz hale geldiğini iletmektedir. Koğuş dışında hastane, avukat görüşü vb. diğer her konuma tekerlekli sandalye ile götürülmektedir.

Neticeten, bel fıtığı sorunu için ilk adımda fizik tedavi görmesi gerektiği iletilmişken kasık fıtığı için ameliyat olması gerekliliği, bu tedavi ve operasyonların nasıl birlikte yürüyeceği hususunda sorular meydana getirmektedir. Kaldı ki, bel fıtığı hastalığı ancak beyin ve sinir cerrahisi muayenesinin ardından net bir biçimde değerlendirilebilecektir.

Geçmişte bel veya kasık fıtığı sorunu bulunmayan Engin Bey, tutuklu kaldığı bir yıl içerisinde Marmara 3 Nolu Kapalı Cezaevi tek kişilik koğuşu, Marmara 3 Nolu Kapalı Cezaevi koğuşu, Paşakapısı Cezaevi, Marmara 1 Nolu Cezaevi geçici koğuşu, Marmara 1 Nolu Cezaevi koğuşu olmak üzere 5 defa koğuş değiştirmiştir. Koğuş değişikliklerinde tüm eşyalar tutuklular tarafından taşınmaktadır. 4 bin sayfalık iddianameye dayalı olarak devam eden yargılama kapsamında savunmasını icra edebilmek için incelediği tüm belgeleri, yatağını, kıyafetlerini her seferinde teker teker taşımış; yer bulunmadığı için kimi zaman yerde, kimi zaman koğuş mescidinde uyumak zorunda kalmıştır.

Geçmişte herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen tüm bu süreç, 65 yaşındaki Engin Bey'in bugün bu hale gelmesindeki temel nedendir. Avukatları olarak bizler bile her görüşe gittiğimizde çektiği ağrıdan ve içinde bulunduğu durumdan psikolojik olarak son derece etkileniyoruz. Savunmasını hazırlamak için mümkün mertebe her ziyaretimizde çalışıyoruz ancak şu haliyle mahkemede bir savunma beyanında bulunup bulunamayacağı hususu dahi meçhul. Duruşmayı takip edemiyor. Telefon hakkı, mahkemenin yazmış olduğu müzekkereye rağmen hala 10 dakika ile sınırlıdır. Son avukat görüşmesinde durumu daha kötüye gider diye korktuğu için bu 10 dakikalık süresini dahi kullanmadığını, acil bir durum olursa aramak için beklediğini iletmiştir."

