Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi (2)
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TABURCU EDİLDİMardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HDP eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
TABURCU EDİLDİ
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HDP eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel