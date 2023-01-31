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Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi (2)

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Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi (2)

TABURCU EDİLDİMardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HDP eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİ

Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HDP eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Devlet Hastanesi Mehmet Ali Aslan Milletvekili Güncel Haberler

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