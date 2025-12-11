Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy: Hayatımda Hiç Uyuşturucu Madde Kullanmadım, Grup Seks İddialarının Hepsi Yalandır

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınıp dün gece tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, grup seks iddialarının hepsinin yalan olduğunu söylediği öğrenildi. Ersoy'un ayrıca "K. N. U.'yu Cumhurbaşkanlığı uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir... Köprüde yaptığım kaza uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. S. T.'in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır" dediği kaydedildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verilmişti.

"Uyuşturucu madde kullanımı sonrası..."

Savcılığı hakimliğe gönderdiği tutuklama istemli sevk yazısında ise, 'şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği' iddia edilmişti. Ayrıca, şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine "sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" da ileri sürülmüştü.

Dün akşam saatlerinde götürüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Ersoy'un sorular üzerine arkadaşlıkları üzerine de bilgi verdiği ve özetle şunları söylediği öğrenildi:

"Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir"

"Hakkımdaki ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E. A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A'ın arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. S. isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A'ın kız kardeşi E.A'ı tanımam ancak E.A.'dan dolayı bilirim. Kendisini korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. B. K., İ. adlı şirketin sahibidir. Kendisiyle 2017–2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M. D., T.W.'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra U.T ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. S.D. ile 2011 yılında tanışmıştık. 2024 yılında hasmım oldu. Sebebi de eşi B. D'yi işten çıkarmamdır. S ve U. ile asla, herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda para muhabbeti de geçmedi.

"Grup seks iddialarının hepsi yalandır"

K.N.U'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir. K.E'nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal vermiyorum. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. S.T'in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. M.M. ile %5–%10 civarında resmiyette olması da bir ortaklığım var. Barcelona'ya A. G.'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. R.Ö ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunduk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik"