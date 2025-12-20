Haberler

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, eşinin yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

Güncelleme:
Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol, eşi Kim Keon Hee hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi. Yoon'un avukatı, müvekkilinin eşinin aldığı lüks hediyelerden haberdar olmadığını savundu.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin özel soruşturmada ifade verdi.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim hakkındaki soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Yoon'un, eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin yürütülen özel soruşturmada ifadesi alındı.

Yoon'un ifadesine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, basın mensuplarına konuşan avukatı, Yoon'un, Kim'in kabul ettiği "lüks hediyelerden" haberi olmadığını savundu.

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500

