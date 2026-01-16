İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan'a tutuklama talebi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Karan'ın hakimlikteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin de adliyedeki işlemleri devam ediyor.