Attal: Rusya Fransa seçimlerine müdahale ediyor

Eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Rusya'yı ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın 2027 seçimleri için adayı ve eski Başbakan Attal BFMTV'ye açıklamada bulundu.

Attal, "kendisi gibi adayları" hedef alan dış müdahaleleri eleştirerek Rusya'yı hedef gösterdi.

Bu ülkenin aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'i desteklediğini ileri süren Attal, Rusya'yı Fransızların "demokratik tercihlerini çalmakla" suçladı.

Attal, "Kremlin rejiminin benim gibi adaylara karşı müdahale operasyonlarına devam ettiğini ancak aynı zamanda Marine Le Pen'i de desteklediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Attal böyle bir dış müdahalenin 2024'teki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de söz konusu olduğunu iddia etti.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine iki yıl üst üste görev yapan Macron yeniden aday olamayacak.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

Yakın zamanda İsrail'in de Fransa'daki seçimlere müdahale ettiği gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimleri etkilediği iddiaları basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA