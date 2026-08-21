Attal'a Rusya bağlantılı yeni dezenformasyon kampanyası

Eski Fransa Başbakanı ve 2027 cumhurbaşkanı seçimleri adayı Gabriel Attal'ın, 2 yeni dezenformasyon kampanyasının hedefi olduğu öğrenildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Attal, Rusya tarafından organize edildiğinden şüphelenilen çevrim içi 2 yeni dezenformasyon kampanyasının hedefi oldu.

Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde Rönesans Partisinin adayı olan Attal'ı 2 haftada hedef alan kampanya sayısı 4'e yükseldi.

Son dezenformasyon kampanyaları kapsamında Attal'ın sağlık durumu ve sahte yolsuzluk suçlamalarına ilişkin 10 sahte röportaj ve sahte bir gazete manşeti dün sosyal medyada paylaşıldı.

Attal'ın karikatürlerinin Paris'teki anıt mezarı olan Pantheon'un cephesine yansıtıldığını gösteren sahte bir görüntü de paylaşılan içerikler arasında yer aldı.

Eski Başbakan Attal, ay başında yaptığı açıklamada, Rusya'yı ülkesinde yapılacak seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı.

Attal, Rusya'nın, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen'i desteklediğini ileri sürmüştü.

Paris Savcılığı gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine dış müdahale şüphesini soruşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA