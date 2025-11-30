Eski Filistin Sağlık Bakanı Naim: "Genç kuşağın Filistin'in yanında durmasını çok önemsiyoruz"

Filistin'in eski Sağlık Bakanı ve Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, gençlerin Filistin meselesine yaklaşımının çok önemli olduğunu belirterek "Genç kuşağın Filistin'in yanında durmasını çok önemsiyoruz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'ne katılan Naim, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filistin'in eski Sağlık Bakanı Naim, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının ardından dünyanın farklı bölgelerinde Filistin meselesine ilişkin farkındalığın arttığını vurguladı.

Naim, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekerek uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Genç neslin rolü ve geleceğe katkısı

Zirvenin yapıldığı salonda farklı ülkelerden gençlerin olduğuna dikkati çeken Naim, "Gerçek şu ki salona girdiğimde ve yaklaşık 57 ülkeden gelen gençleri gördüğümde önce bir gurur ve onur duydum." dedi.

Gençlerin kültür, medeniyet ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak kapasitede olduğunu kaydeden Naim, gençlerle doğrudan temas kurmanın kendisine umut verdiğini ifade etti.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Naim, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Türkiye gibi böyle etkinliklere sahip çıkan, başarısı için tüm imkanları sağlayan, ihtiyaçlarını kolaylaştıran ve karşılarına çıkan tüm engelleri ortadan kaldıran bir ülkede bulunduğumuz için de gurur duydum. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk devletine, hükümetine ve halkına bu tür faaliyetlere sahip çıkmaları dolayısıyla şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz."

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları

Gençlerin bilinçlenmesinde eğitim müfredatlarının kritik rol oynadığını belirten Naim, okullarda ve üniversitelerde Filistin meselesinin, Filistin halkının hakları ve yaşadığı zulmün ele alınmasının önemini dile getirdi.

Naim, "Devletlerin, okullarda ve üniversitelerde benimsedikleri müfredat üzerinden sorumluluğu olduğuna inanıyoruz." dedi.

Gençlerin Filistin meselesine verdiği desteğe ilişkin Naim, "Genç kuşağın Filistin'in yanında durmasını, siyasette, medyada, hukuki ve parlamenter düzeyde Filistin'i desteklemesini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Naim, şöyle devam etti:

"Devletlerin eğitim müfredatlarında gençlerin Filistin meselesi, Filistin halkının hakları ve maruz kaldığı zulme ilişkin bilinçlenmesini sağlayacak güçlü bir anlatı olmalı. Ne yazık ki bugün birçok müfredatta bu konu ihmal ediyor ve Filistin'de olup bitenlerden, komplolardan, katliamlardan habersiz bir nesil yetişiyor. Bu nedenle eğitim müfredatının gençlerin bilinç inşasında önemli bir parça olduğunu düşünüyorum."

"İnsanlar, İsrail anlatısının çarpıtılmış bir tasvire dayandığını fark etti"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından dünyanın farklı bölgelerinde Filistin meselesine ilişkin farkındalığın arttığını vurgulayan Naim, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında insanlar, İsrail'in uzun yıllar boyunca yaydığı anlatının aslında yalanlara, yanıltmaya ve çarpıtılmış bir tasvire dayandığını fark etti. Bugün insanlar, sahadaki gerçekler üzerinden ve sosyal medyadan ulaşan görüntülerden hakikati doğrudan görerek idrak ediyor."

Gazze'deki insani kriz devam ediyor

Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermiş olmasına rağmen insani krizin devam ettiğini vurgulayan Naim, şöyle konuştu:

"Bugün Gazze Şeridi'nde 2 milyon insandan söz ediyoruz. Bu insanlar büyük yıkımın ardından barınaksız, evsiz, susuz, elektriksiz ve tüm sağlık ve eğitim imkanlarından yoksun şekilde yaşıyor."

Naim, Arap ve İslam ülkelerine Gazze'ye insani destek sağlamaları çağrısında bulundu.