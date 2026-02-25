Eski eşinin üniversite kampüsünde öldürdüğü Meliha için adliye önünde açıklama

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi kampüsünde eski eşi Meliha Keskin'i (39) pompalı tüfekle vurup öldüren Ferhat Karakaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davanın duruşmasında, sanığın maktüle yönelik ifadelerinin ardından, Keskin ailesinin avukatları ve kadın dernekleri üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde, olaydan 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbarla fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

Olay sonrası otomobiliyle kaçan Ferhat Karakaya, polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BOŞANINCA OKULA DÖNDÜ

Meliha Keskin, otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Keskin'in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ferhat Karakaya için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın 16 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında sanık Ferhat Karakaya'nın maktül Meliha Keskin'e yönelik yaptığı savunmanın ardından bugün, Kayseri Adliyesi önünde bir araya gelen ailenin avukatları ile çeşitli kadın dernekleri ve STK'lar, basın açıklaması yaptı. Açıklamada CHP İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer de yer aldı. Ellerinde, 'Meliha Keskin davasının takipçisi olacağız', 'Güvenli kampüsler istiyoruz' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler taşıyan kadınlar adalet vurgusu yaptı.

'OKUL BİRİNCİSİYDİ'

Meliha Keskin davasındaki birtakım asılsız iddialara cevap vermek ve asılsız iftiraları susturmak adına öncelikle dosyaya ilişkin olarak birtakım hukuki nitelemelerde bulunmak istediklerini belirten avukat Fulya Türkiz Yiğit, "Her şeyden önce Meliha Keskin, sanık Ferhat Karakaya ile 8 yıl önce boşanmıştır. Boşanma davaları da 2022 yılı içerisinde kesinleşmiştir. Evliliklerinden 3 çocukları vardır. En büyüğü 17, ortancası 12 ve küçüğü de 8 yaşındadır. Meliha Keskin bir anne olarak çocuklarına boşanma sürecinden bu yana tek başına bakmaktadır. Kendi ailesinin desteğini alarak boşanmıştır ve Meliha Keskin'in arkasında kendinin dışında sadece aile yakınları vardır. Meliha Keskin hayatı yarım falan bir kadın olduğu için boşandıktan sonra kendi hayatını eline alabilmek ve hayallerini tamamlayabilmek adına Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Halk Bilimi öğrencisi olmuştur ve 4 sınıf öğrencisiydi hayattan koparılmadan önce aynı zamanda okulunda, okul birincisiydi" diye konuştu.

'44 SAVCILIK DOSYASI VARDI'

Keskin'in Karakaya ile boşandıktan sonra tehditler aldığını da söyleyen avukat Yiğit, "Ferhat Karakaya, Meliha Keskin'e karşı tehdit, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, ısrarla takip gibi birden fazla suçu işlemiş, herkesi yine adeta canından bezdirmiştir. Sanık Ferhat Karakaya ile arasına toplamda 44 adet savcılık dosyası mevcuttur ve ne yazık ki adalete sığınmaktan başka çaresi olmayan Meliha Keskin adaletten de sonuç alamamış. Bu 44 dosyanın 26'sına benzer şekilde takipsizlik kararı verilerek Meliha Keskin'in adalet çağrısı da adli merciler önünde karşılık bulmamıştır. Bunun neticesinde de zaten gelinen sonuç oldukça ortadadır" dedi.

'UZAKLAŞTIRMA KARARLARINI İHLAL ETTİ'

Meliha Keskin'in ailesinin diğer avukatı Deniz Onaç ise şöyle konuştu:

"Dosya o kadar büyük ihmaller barındırıyor ki anlattıkça biz sinirleniyoruz ancak sinirin adaletin önünde bir etkisi olmadığını görüyoruz. Meslektaşımın anlattığı gibi 44 tane savcılık şikayetçi var. Bir kadın adalete sığındıktan sonra, adliyeye sığındıktan sonra, başka korunmasını bekleyeceği yer neresidir? Özellikle bunu sormak istiyoruz. Yapılan takipsizlik kararlarının hepsi kopyala yapıştırdır. İçinde bir tane hukuki suç ve argüman yok. Meliha ablamız gibi kadının korunmasının engellendiğini görüyoruz. Mevcut dosya içerisinde yapılan ihlallerin sayısı meslektaşımın dediği gibi son 1 yılda 1500 kez. 1500 ihlal olmasına rağmen savcılığın yaptığı işlem herhangi bir şey yok. Mevcut tutanaklarla uzaklaştırma kararını ihlal edildiğini gösteren sabit tutanaklar var. Yapılan işlem yine yok. Mevcut yargılamamızı yakın süre içerisinde gerçekleştirdik. Sanığın mevcut tamamının dosyanın kendi içeriğiyle aksinin ispat edildiğini özellikle söylemek istiyoruz. Sonraki ifadelerinde diyor ki; ben eşime rastgele denk geldim. Ondan kaynaklı olarak peşimden yürüdüm. 'İffetsiz hayat sürdüğünü düşünüyorum' 8 yıl önce boşanmış birinin eş statüsü yoktur. Bunda hukuki hiçbir statünün olmadığını açık bir şekilde söylemeliyiz. Şahıs her ne kadar 'Ben evlilik birliğin içerisinde hırsızlıkla karşılaştım. İhanete uğradım' demiş olsa da evlilik birliğinin bittiği bir yerde sadece bir birey olarak kadın olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir."

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı