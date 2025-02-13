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Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim

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Nevşehir'de eşi tarafından silahla vurulan ve can havliyle sığındığı iş yerinde hayatını kaybeden genç kadını öldüren Emre Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, "Servet Nur'a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Tabancayla havaya ateş açtığım için teslim oldum." dedi.

Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi 215'inci Sokak'ta dün akşam diş kliniğinde çalışan Servet Nur Şahin (26) iş çıkışı bir süre önce boşandığı eski eşi Emre Y. ile sokakta karşılaştı. 2 çocukları bulunan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre Y. üzerinde taşıdığı tabancayla Şahin'e 3 el ateş etti. Karnından yaralanan Şahin, kaçarak sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Emre Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

"TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTIM"

Gözaltındaki Emre Y. emniyette verdiği ifadede, "Boşanma mahkemesinin kararına göre her hafta çocuklarımı görebilme hakkına sahipken bana 4 aydır çocuklarımı göstermedi. Ben bugün işim gereği perde ölçüsü almak için 200 Evler yolu üzerinde otomobil ile seyir halindeyken tesadüfen eski işim Servet Nur Şahin ile karşılaştım. Aracı onun yanında durdurdum. Kendisine 4 aydır çocuklarımı göremediğini ve bu nedenle psikolojimin bozulduğunu söyledim. O da bana '250 bin TL para verirsen çocukları gösteririm, yoksa git' dedi. Ayrıca seni vurdurturum diyerek üzerime saldırdı. Ben de bu esnada kaçarken aracın bagajını açtım ve ruhsatsız tabancayla bana saldırmaması için havaya doğru ateş açtım. Sonrasında polis merkezine gelerek teslim oldum. Servet Nur'a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Tabancayla havaya ateş açtığım için teslim oldum. Olayla ilgili pişman ve üzgünüm" dedi.

"ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR DİYE BİR ŞEY YOK"

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri süren Servet Nur Şahin'in kuzeni Hasan Şahin, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Servet Nur eşiyle ayrılmıştı. Kendisini katleden eski eşidir. Servet Nur diş kliniğinde çalışıyor, 2 çocuğu bulunuyordu. Çocuklarımız yetim ve öksüz kaldı. Servet Nur'un ve ailesinin çocukları göstermiyor diye bir şeyi yoktu" ifadelerini kullandı.

VAHŞET KAMERADA

Öte yandan sokakta tartıştığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şahin'in vurulduktan sonra iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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