Eski Eşini Vuran Emekli Öğretmene 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

BURSA'da eski eşi Meltem Hatip'i (55), boşanma aşamasındayken, öldürülme korkusuyla kaçıp bindiği takside, silahla yaralayıp, şoför Mehmet Uçan'ın da yaralanmasına neden olan emekli öğretmen Kadri Eken (62), 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadaki savunmasında, "Olayın ardından öğrencimin velisi olan polis memuruna teslim oldum" dedi. Müvekkilinin öldürme kastı olmadığını söyleyerek tahliyesini talep eden avukat Mustafa Göktürk Karaca ise "Öldürme kastı olsaydı, müvekkilim aracın arkasından da ateş edebilirdi" dedi.

Olay, geçen yılın haziran ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Emekli sınıf öğretmeni Kadri Eken, yolda beklediği, boşanma davası süren, ayrı yaşadığı eşi Meltem Hatip ile tartıştı. Meltem Hatip, tartışma sonrası 'öldürülme' korkusuyla kaçıp, yoldan geçen taksiye binerek şoförden kendisini polis merkezine götürmesini istedi. Bu sırada Kadri Eken, eşinin peşinden koşarak gidip, elinde taşıdığı poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Silahı görünce çantasıyla kendisini korumaya çalışan Meltem Hatip ile taksi şoförü Mehmet Uçan, sağ kollarına isabet eden kurşunla yaralandı. Meltem Hatip ile taksi şoförünün yaşadığı korku dolu anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay sonrası tutuklanan Kadri Eken hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Takside yaşanan saldırının kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi.

'ESKİ EŞİNE DE BANA DA ŞİDDET UYGULADI'

Davanın Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kadri Eken, eski eşi Meltem Hatip, taksi şoförü Mehmet Uçan ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan Meltem Hatip, eski eşinin şiddet yanlısı olduğunu söyleyerek, "Önceki eşine de şiddet uygulamıştır. Bana da şiddet uyguladı. Sanıktan şikayetim devam etmektedir. Tesadüfen oradan geçmekte olan taksici Mehmet Uçan tarafından kurtarıldım. Boşanma davamız kesinleşti. Ben yüzde yüz haklı bulundum. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

'KURŞUNU ÇIKARAMADILAR'

Olayda sağ kolundan yaralanan taksi şoförü Mehmet Uçan da "Kolumun ağrısından dolayı çalışamıyorum. Kurşun içeride, çıkartamadılar. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" diye konuştu.

'ÖĞRENCİMİN VELİSİ POLİSE TESLİM OLDUM'

Olay günü, o dönem eşi olan Meltem Hatip'in kaldığı, kayınvalidesinin evinin önünde konuşmak için kendisini beklediğini söyleyen Kadri Eken ise "Silah poşetteydi. Amacım eşimi vurmak değil, onunla konuşmaktı. Taksi şoförünü tanımıyorum, ilk defa o gün gördüm. Olaydan sonra Fomara'ya geldim. Polise teslim oldum. Polis de benim öğrencimin velisiydi" ifadelerini kullandı.

'KASTEN ÖLDÜRME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Duruşmada söz alan Meltem Hatip'in avukatı Savaş Mustafa Doğan, eylemin planlı olduğunu savunarak, sanığın cep telefonunun GPS'inin kapatıldığını belirterek, "HTS kayıtları bu durumu doğrulamaktadır. GPS'in kapatıldığı görülmektedir. 2 defa bu şekilde olmuştur. Dosya kapsamında bir değil, birden fazla mağdur bulunmaktadır. Eylemin yaralama olarak değil, kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesini talep ederiz. Sanığın savunmaları çelişkilidir. Bu aşamada tutukluluğunun devam etmesini talep ederiz" dedi.

'PİŞMAN OLARAK EYLEMİNDEN VAZGEÇMİŞTİR'

Sanık avukatı Mustafa Göktürk Karaca ise eylemin kasıtlı olmadığını belirtip, müvekkilinin tahliyesini isteyerek şunları söyledi:

"Müvekkilin telefonunda bir GPS kaydının bulunmaması, müvekkilin tasarlayarak öldürmeyi planlamış olduğu durumunu ortaya çıkarmaz. Müvekkilin tek bir eylemi vardır. Silahtan tek bir mermi çekirdeği çıkmış, 2 kişi yaralanmış. Öldürme kastı olsaydı, müvekkilim aracın arkasından da ateş edebilirdi. Pişman olarak eyleminden vazgeçmiştir. Tek bir eylemle iki suç ve şahıslarda meydana gelen netice değerlendirildiğinde, hayati tehlikeye dahi neden olmayacak şekilde eylem gerçekleşmiştir. Müvekkilin uzun süredir tutuklu olması ve ikametgah sahibi olması da göz önüne alınarak, tahliyesini talep ediyoruz."

Duruşma eksik evrak tamamlanması için ertelenirken, Kadri Eken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.