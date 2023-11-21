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Eski eşini, evinde tabancayla ensesinden vuran şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen eski eşi Sevgi Taşkan'ı tabancayla ensesinden vurarak öldüren Hüseyin Uğumlu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen eski eşi Sevgi Taşkan'ı tabancayla ensesinden vurarak öldüren Hüseyin Uğumlu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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