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Eski eşini 8 kez bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eski eşini 8 kez bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Kütahya'da Çetin Yalçın, eski eşi S.Ö.'yü sokakta tartışma sırasında 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli TIR garajında yakalanıp tutuklandı; yaralı kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

KÜTAHYA'da 2 çocuk annesi eski eşi S.Ö.'yü bıçakla ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan Çetin Yalçın, tutuklandı.

Olay, önceki akşam Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Yalçın, sokakta tartıştığı eski eşi S.Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan S.Ö., çevredeki bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çetin Yalçın'ın terk ederek kaçtığı otomobili aynı mahalledeki başka bir sokakta buldu. Araçta yapılan aramada olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Şüpheli Yalçın ise Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki TIR garajında yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Çetin Yalçın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Yalçın tutuklanarak cezaevine konuldu.

8 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Eski eşi Çetin Yalçın'ın bıçaklı saldırısı sırasında direnmesine rağmen 8 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen ve Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan S.Ö.'nün tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çetin Yalçın ile S.Ö.'nün birlikte yürüdüğü, ardından şüphelinin eski eşini defalarca bıçakladığı anlar yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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