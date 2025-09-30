Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık, son savunmasında, pişman olduğunu ve eski eşinin ölümüne sebep olduğu için vicdan azabı yaşadığını söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'na "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Olay

Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.

Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.