Eski Eşini Bıçaklayan Kişinin Olay Anı Kamerada
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö. eski eşi Fatma K.'yı markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O sırada markettekilerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö.'nün akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.'yı kucağındaki bebeğiyle birlikte kaçtığı sırada markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Fatma K.'nın kucağındaki bebeğiyle koşarak markete girmesi, peşinden gelen Hüseyin Ö.'nün eski eşini bıçakladığı anlar yer aldı. Bu sırada markettekilerin yaşadığı panik de kameralara yansıdı. Market içerisindeki bir kişinin, saldırgana müdahale etmek için kasanın üzerindeki ürünleri fırlattığı görüldü. Hüseyin Ö.'nün olayın ardından kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
