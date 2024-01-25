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Eski Eşini Bıçaklayan Adam Kendini Astı

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ESENYURT'ta, eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Muradiye A. ise hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta, eski eşi Muradiye A.'yı bıçaklayan Ömer Avşar, daha sonra evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Muradiye A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Avşar, eski eşi Muradiye A.'yı 926. Sokak'ta defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ömer Avşar 904.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairesine gelerek kendini astı. Avşar'ı dairede hareketsiz şekilde bulan yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra Ömer Avşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dairedeki incelemeler sürerken Avşar'ın yakınları uzun sürede kapıda bekledi. Eski eşini bıçaklayarak yaşamına son veren Ömer Avşar'ın cenazesi tabutla cenaze aracına taşınırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Boşanan Muradiye A. ve Ömer Avşar'ın biri 2 buçuk yaşında 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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