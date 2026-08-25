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Eski eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

Eski eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı
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Kütahya'da eski eşi S.Ö.'yü bıçakla ağır yaralayarak kaçan Çetin Y., polis operasyonuyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak şüphelinin aracında bulunurken, ağır yaralanan S.Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜTAHYA'da eski eşi S.Ö.'yü bıçakla ağır yaralayıp kaçan Çetin Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Y., sokakta tartıştığı eski eşi S.Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan S.Ö., çevredeki bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SUÇ ALETİ ARABADA BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çetin Y.'nin kaçtığı otomobili aynı mahalledeki Başkent Sokak'ta buldu. Araçta ekiplerin yaptığı incelemede olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin Kütahya-Eskişehir kara yolundaki bir TIR garajında olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Çetin Y. bugün gözaltına alındı. Çetin Y., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA, DURUMU KRİTİK

Öte yandan, S.Ö.'nün Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan S.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y. ile S.Ö.'nün birlikte yürüdüğü, ardından şüphelinin eski eşini bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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