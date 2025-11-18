Eski Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde eski eşi Şerife A.'yı (37) çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldüren Ferdi Akyıldız'ın (45) savcılık ifadesi, ortaya çıktı. Akyıldız, ifadesinde, "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip, öldürdüm" dedi.

Olay, 11 Ekim'de Ezine ilçesinde meydana geldi. Ferdi Akyıldız, sabah saatlerinde 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Akyıldız, Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şerife A., kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Ferdi Akyıldız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Akyıldız tutuklandı. Akyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ferdi Akyıldız ifadesinde, "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip, öldürdüm. Dedemden kalma tek kırma silahla saat 11.00 sıralarında Şerife A.'nın çalıştığı iş yerine gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Tüfekle göğsüne 1 el ateş ettim" dedi.