Eski Eşine Aracıyla Çarpan Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da, tartıştığı eski eşine otomobille çarparak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kocatepe Mahallesi Ömür Sokak'ta 11 Mayıs'ta otomobiliyle ilerleyen Cihan N. ile sokakta gördüğü eski eşi Merve K. arasında tartışma yaşandı.

Kısa süreli tartışmanın ardından Cihan N., otomobili kaldırımda duran Merve K'nin üzerine sürdü.

Merve K., otomobilin çarpması sonucu binanın otopark girişine sırtüstü düşerek yaralandı. Yaralı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Cihan N., emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama", "tehdit" ve "tedbir kararına aykırılık" suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin otomobille çarptığı eski eşinin yaralanmasına neden olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.