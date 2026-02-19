Haberler

Eski eşinin öldürdüğü İlknur toprağa verildi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından tabancayla öldürülen İlknur Kor, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. İkili arasındaki tartışma sonucunda 33 yaşındaki annenin hayatını kaybetmesi, mahallede derin bir üzüntü yarattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eski eşi Semih Öner (37), tarafından tabancayla öldürülen İlknur Kor (33) toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Öner, bir süre önce boşandığı 2 çocuk annesi İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'İKİ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI'

Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan İlknur Kor'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Düziçi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Boğaziçi Muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, "Maalesef mahallemizde sevilen bir ağabeyimizin kızıydı, cinayete kurban gitti. Mahalle olarak üzgünüz. İki çocuğu öksüz kaldı. Allah'ım bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
