Haberler

Eski Eşi Rehin Alan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eski Eşi Rehin Alan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, eski kocasının başına silah dayayarak rehin aldığı kadın sığınma evine yerleştirildi. Şüpheli, polisle yaklaşık iki saat süren müzakerelerin ardından teslim oldu.

ANKARA'da eski eşinin başına silah dayayıp rehin alan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadın ise sığınma evine yerleştirildi.

Pursaklar ilçesinde dün, kimliği açıklanmayan eski koca, bir süre önce boşandığı eşini takip etti. Şüpheli, Pursaklar Kaymakamlığı'ndan çıkan eski eşini elindeki tabanca ile kovalayarak yakaladı. Şüpheli, kadını başına silah dayayıp, boş araziye götürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir de bölgeye geldi. Şüpheli, yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin sonunda silahını bırakarak teslim oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Büyük korku yaşayan kadın, sığınma evine gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.